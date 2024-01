"Vado a vivere con me". Jonathan Canini al Politeama

Partito con tre sold out, il tour 2024 di Jonathan Canini approda sabato 27 gennaio allo Spazio Politeama di Montevarchi. In scena c’è "Vado a vivere con me", esilarante spettacolo con cui il nuovo asso della comicità toscana sta inanellando, dal debutto dello scorso novembre, un tutto-esaurito dietro l’altro. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con "Vado a vivere con me" Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il fattone. A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web: Jonathan Canini incarna la comicità toscana versione terzo millennio, vulcanica e irriverente.