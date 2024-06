Vadi: “Ecco le politiche sociali e di inclusione che porteremo avanti”

Arezzo, 04 giugno 2024 – Fra i punti salienti del programma elettorale della candidata del Centrosinistra Valentina Vadi ci sono anche le politiche sociali e l’inclusione. Il sindaco uscente ha ribadito che continuerà ad essere massimo l’impegno per la garanzia dei servizi alla persona per i giovani, gli anziani, i disabili, i disoccupati, per chi vive in una condizione di marginalità sociale ("come è avvenuto in questi cinque anni"). Vadi ha puntualizzato che particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza agli anziani e alle famiglie numerose e con figli piccoli. "Una comunità che cura i suoi bambini ed i suoi anziani è una comunità che cresce e vive insieme, capace di sostenersi a vicenda e integrare le ricchezze e le competenze degli uni con le necessità e i bisogni degli altri - ha detto - La cura degli anziani, sempre più numerosi e destinati ad esserlo ancora di più, passa anche dal loro riconoscimento sociale, dal loro potersi sentire ancora parte attiva della comunità per cui, per il tramite delle associazioni o attraverso i patti di collaborazione, il loro contributo può essere di aiuto in numerose attività [dall’aiuto negli attraversamenti pedonali fuori dalle scuole al prendersi cura periodicamente in gruppo di un angolo del proprio quartiere: sentirsi utili e integrati nella società anche dopo la fine del percorso lavorativo, è un metodo estremamente efficace per combattere la solitudine e ad allontanare le malattie".

C'è poi il problema dell’emergenza abitativa una delle difficoltà maggiori da un punto di vista sociale, a San Giovanni Valdarno, come in altri territori. "Per far fronte a questa criticità abbiamo partecipato ad un recente bando della Regione Toscana per aumentare il numero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ha aggiunto Vadi - Inoltre il taglio delle risorse nazionali destinate a coprire la morosità incolpevole per gli affittuari e la fine della misura di supporto alle fragilità sociali e lavorative individuata nel reddito di cittadinanza, sta mettendo a dura prova i nuclei familiari e le persone che vivono situazioni di marginalità sociale. Per far fronte a questo situazione, che determina una forte pressione sui servizi sociali comunali - ha proseguito - continueremo ad attivare politiche sociali di sostegno ed aiuto, attuando un controllo attento delle risorse e destinandole alle persone e ai nuclei familiari che ne hanno bisogno e diritto”. Per il cittadino, è spesso difficile interfacciarsi con aziende, compagnie e società che erogano tipologie diverse di servizi come acqua, gas, energia elettrica e telefonia e vedere tutelati i propri diritti: “il Comune –ha concluso la candidata sindaco - avrà un atteggiamento di difesa e di sostegno, di vicinanza e di aiuto ai cittadini nei rapporti con queste ‘strutture’ complesse".