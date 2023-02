Vadi è sicura: "Podere Rota non riaprirà"

di Massimo Bagiardi

Senza procedimento di bonifica nessun ampliamento della discarica di Podere Rota. E’ questa, in parole povere, la motivazione per la quale l’assemblea dei servizi, tenutasi in Regione giovedì scorso, ha negato il rilascio del Paur (provvedimento autorizzatorio unico regionale) e di tutte le altre autorizzazioni all’interno del nuovo progetto richiesto da Csai. Nel verbale di 24 pagine illustrato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’ex sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno si legge che: "In assenza delle risultanze della caratterizzazione eseguita sulla falda sotterranea e, più in generale, in assenza degli esiti del procedimento di bonifica, non è possibile procedere alla definizione dello stato attuale della componente ambientale indagata che risulta, pertanto, parziale e, conseguentemente, non consente di effettuare una valutazione compiuta del progetto presentato". E ancora: "Stante l’assenza di un quadro ambientale di riferimento certo, non sussistono le condizioni per svolgere una compiuta valutazione di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto e, conseguentemente, per il rilascio del Paur richiesto".

Non appena saranno noti gli esiti della bonifica - cui ne è a capo il comune di Terranuova Bracciolini - non è da escludere che la parte proponente possa nuovamente presentare una nuova istanza di Paur. Grande soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto è stata espressa proprio dal primo cittadino di San Giovanni Valentina Vadi: "Una notizia importante ed attesa quella arrivata dalla Conferenza dei Servizi di giovedì scorso - ha dichiarato il sindaco - finalmente dopo tre anni di lotte, la Regione Toscana ha chiuso il Paur per l’ampliamento di Podere Rota dichiarando che non ci sono le condizioni per valutare la compatibilità ambientale del progetto presentato da Csai, perché il procedimento di bonifica non è chiuso e, senza un quadro chiaro delle condizioni ambientali della discarica, particolarmente in relazione allo stato delle acque sotterranee, non è possibile procedere.

Ricordo che è Arpat che ha sollevato per prima la questione relativa alla contaminazione delle acque sotterranee e il superamento delle Csc (concentrazione soglia di contaminazione) per alcuni parametri nei rapporti di ispezione ambientale del 2019 e 2020, confermati in quelli del 2021 e del 2022, indicando in Csai il soggetto responsabile della contaminazione". Anche la Regione Toscana, che in un primo non aveva posto nessuna condizione ostativa alla procedibilità del Paur è poi tornata sui suoi passi confermando come le analisi delle sostanze inquinanti presenti nella discarica costituiscano un indispensabile presupposto per la valutazione della compatibilità ambientale. Anche la Vadi ribadisce: "Chiuso il Paur, ora è necessario completare il procedimento di bonifica per capire quali sono le condizioni reali del terreno su cui sorge la discarica ed intervenire celermente a tutela della salute pubblica".