Vadi a capo della Conferenza dei Sindaci. Botta e risposta tra Chiassai e il Pd

Arezzo, 15 giugno 2023 – Valentina Vadi è stata nominata a capo della Conferenza dei Sindaci del Valdarno. Una notizia accolta con soddisfazione dal Partito Democratico di San Giovanni Valdarno, che oltre ad augurarle buon lavoro, si è detto certo che “la sua competenza e la sua dedizione, ampiamente dimostrate in questa legislatura alla guida dell’amministrazione della nostra città, costituiranno una ricchezza ed una risorsa per il Valdarno nel suo insieme”. “Nell’esprimere questo nostro augurio, cogliamo l’occasione per ringraziare Sergio Chienni, Sindaco di Terranova Bracciolini, per il lavoro sostanzioso, puntuale ed importante da lui svolto fino ad oggi nell’espletare questo ruolo delicato – ha aggiunto il Pd sangiovannese – Purtroppo dobbiamo al contempo constatare come anche in questa circostanza la Sindaca di Montevarchi, la Dott.ssa Silvia Chiassai Martini, non abbia potuto fare a meno di rilasciare dichiarazioni poco serene ed altrettanto poco rispettose del suo ruolo istituzionale: evidentemente lei sa interpretarlo solo in chiave personalistica e con scarsa considerazione dello spirito di servizio per la comunità che dovrebbe rappresentare”.

Il sindaco di Montevarchi aveva chiarito la sua posizione. “Da molti anni c’è una scelta che segue un’appartenenza politica –aveva detto commentando la decisione dei colleghi amministratori di nominare Valentina Vadi a capo della Conferenza dei Sindaci del Valdarno. “In un regime di alternanza, dopo 17 anni, sarebbe stato opportuno che la presidenza fosse toccata a Montevarchi. Comunque io continuerò le mie battaglie sulla sanità”. “ Come Partito Democratico di Montevarchi vogliamo fare i migliori auguri di buon lavoro a Valentina Vadi, neo eletta alla Presidenza della conferenza dei Sindaci e ringraziamo Sergio Chienni per il lavoro svolto in questi anni complicati – ha invece sottolineato il Pd montevarchino - Abbiamo bisogno di un Valdarno unito per il bene delle nostre città in un'ottica d'insieme per lo sviluppo del territorio. Valentina Vadi prende il posto di Sergio Chienni, che ha guidato l’organismo sovracomunale per sei anni. Il suo mandato sarebbe scaduto nel 2024, ma l’attuale primo cittadino di Terranuova ha deciso di fare un passo indietro, anche per seguire in maniera diretta gli ultimi mesi di legislatura. Nella cittadina valdarnese, infatti, il prossimo anno si andrà al voto.