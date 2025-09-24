Vaccari, Bisi e Caprarica, tris d’assi. L’Isola del Libro verso il gran finale

Antonio Caprarica e prima di lui Franco Vaccari in veste di scrittore e Stefano Bisi. Sono questi gli ultimi assi dell’Isola del Libro, la rassegna che ha accompagnato il pubblico aretino durante l’estate e arrivata adesso al gran finale. Appuntamento da oggi a sabato sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande e alla Sala Camu. L’Isola del Libro infatti, ha traslocato dall’Umbria ed è ripartita da Arezzo con un calendario ricco di grandi eventi. Da Marcello Veneziani al più eminente egittologo al mondo Zahi Hawass, tanti sono stati gli ospiti del salotto letterario della città. L’Isola del Libro ha proposto un cartellone di 12 appuntamenti che si concluderanno nell’ultimo weekend di settembre.

Italo Marri ideatore e anima della manifestazione, la scelta di lasciare l’Umbria e puntare su Arezzo testimonia la vivacità culturale della città? "Arezzo ha risposto con favore a questa nuova avventura letteraria. Grazie all’accoglienza ricevuta dalla Fondazione Guido d’Arezzo, dal Comune, dalla Fraternita e dalla Biblioteca. Arriviamo adesso agli ultimi tre incontri dei 12 partiti in estate. Siamo soddisfatti sia in termini di accoglienza da parte dell’amministrazione e degli enti coinvolti che di risposta di pubblico, con il grande egittologo Zahi Hawass abbiamo riempito il Petrarca, e molto partecipati sono stati anche tutti gli altri incontri che si sono svolti nella terrazza di Fraternita. Dopo i tre anni sull’isola Maggiore al Trasimeno, siamo passati sulle rive girando tutta l’Umbria. Sono toscano e questo trasloco nasce dalla volontà di portare questa mia associazione anche qui, così abbiamo scelto Arezzo per i nostri caffè letterari".

Quella 2025 sarà la prima di una serie di edizioni aretine dell’Isola del libro? "Quest’anno è stata un’edizione, la nostra tredicesima, ristretta rispetto alla trentina di eventi annuali che facevamo in Umbria, ma dal prossimo anno vorremmo tornare con un cartellone più ricco. I 12 appuntamenti 2025 sono stati una sorta di edizione pilota, vorremmo portare ad Arezzo personaggi sempre di alto livello magari coinvolgendo anche le altre associazioni che fanno cose simili. Ne parleremo con le istituzione".

Si parte stasera con il Presidente di Rondine Franco Vaccari, poi sono in arrivo Bisi e Caprarica per il gran finale… "Stasera alle 18 sulla terrazza di Fraternita Franco Vaccari Presidente di Rondine Cittadella della pace parlerà di "Ecologia del conflitto. L’approccio alla relazione secondo il Metodo Rondine" con il giornalista Sergio Valzania. Domani sempre alle 18 sulla terrazza di Fraternita ci sarà Stefano Bisi, Gran Maestro Grande Oriente d’Italia con "Le dittature serrano i cuori" con Augusto Vasselli, Presidente di Nuovo Giornale Nazionale. Sabato alle 18 nella Sala Camu gran finale con lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica".