Vacanze sul palcoscenico. C’è "Briciole di Fiabe"

Il Festival "Briciole di Fiabe" organizzato da Nata teatro con il sostegno del Comune di Arezzo è diventato ormai un appuntamento fisso di Natale. Sotto la direzione di Cinzia Corazzesi, il cartellone di quest’anno prevede sei appuntamenti con spettacoli adatti a tutta la famiglia, di compagnie provenienti da tutta Italia. Il secondo spettacolo in programma sarà oggi alle 17 al teatro Pietro Aretino con lo spettacolo "Natale in Casa Burattini" della compagnia Byalistock. Fagiolino e Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di questo atto unico con sketch brevi e dinamici attinti dal repertorio tradizionale del teatro dei burattini, rivisitato e attualizzato ai ritmi e ai gusti contemporanei. Un concentrato di risate e lazzi in cui i due squattrinati protagonisti verranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione ma sempre ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere rigorosamente a suon di bastonate, fino al gran finale con Babbo Natale. Di e con Massimiliano Venturi. A seguire, venerdì 29 dicembre va in scena "La disfida di Natale" di Pandemonium Teatro, regia di Lisa Ferrari, con Lisa Ferrari e Walter Maconi. È possibile che la Befana, quella simpatica vecchietta che porta i doni ai bambini il 6 di gennaio, sia molto molto molto arrabbiata con Babbo Natale? Triste ammetterlo, ma è così. Sabato 30 dicembre andrà in scena Biancaneve, nuova produzione della compagnia Tieffeu, che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba attraverso il teatro di Figura.

Il nuovo anno si apre con lo spettacolo "Il giardino del gigante" della compagnia Gruppo Pantarei, che andrà in scena giovedì 4 gennaio. Un vecchio gigante, poco incline a socializzare, torna da un lungo viaggio e trova nel suo giardino una bambina. La rassegna si chiude venerdì 5 gennaio con lo spettacolo della compagnia Teatro Invito "Cappuccetto Blues". Testo e regia di Luca Radaelli, con Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce. Tutti gli spettacolo iniziano alle 17.