Va in scena il Brunello: "Evento per celebrare il vino e incentivare il turismo"

Rafforzare il posizionamento di Cortona come meta enogastronomica d’eccellenza e cogliere opportunità per destagionalizzare il turismo. Sono questi gli obiettivi dell’evento "Big Brunello Tasting 2025" promosso a Cortona oggi. Sotto l’egida della Confcommercio saranno ancora una volta L’Enoteca Molesini e il ristorante la Loggetta a proporre l’iniziativa che di anno in anno sta crescendo in popolarità e presenza. All’evento, che quest’anno raggiunge la quarta edizione, hanno risposto ben 41 aziende produttrici di Brunello di Montalcino, tra cui quella del fondatore Biondi Santi. Oltre 150 i visitatori internazionali attesi, principalmente dagli Stati Uniti che sono arrivati a Cortona già da lunedì e che per oltre una settimana circuiteranno nel territorio. Il via oggi alle ore 11 nella centralissima suggestiva Piazza Pescheria di Cortona dove fino alle 17 i produttori presenti faranno degustare le etichette di annata abbinati a piatti della tradizione. "L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo del Brunello e vivere un’esperienza enologica di livello internazionale", sottolineano gli organizzatori Lara Sonnati per la Loggetta e i fratelli Marco e Paolo Molesini de l’enoteca omonima. "La nostra Toscana è ricca di eccellenze enogastronomiche apprezzate in tutto il mondo e il nostro intento è quello di proporle a meglio ad un pubblico internazionale di qualità in una cornice quale è Cortona culla di arte e cultura ammirata e apprezzata da tutti". Particolarmente entusiasta de l’iniziativa la Confcommercio. "L’evento non è solo un momento di celebrazione del vino, ma un tassello fondamentale nella strategia di destagionalizzazione del turismo a Cortona", sottolinea il responsabile della delegazione cortonese di Confcommercio Carlo Salvicchi, " con l’arrivo di così tanti visitatori internazionali che soggiornano per un’intera settimana in città, il Big Brunello Tasting punta a dare nuova linfa all’economia locale proprio in un periodo tradizionalmente segnato dal calo dei flussi turistici". Come ricordato, infatti, i partecipanti sono arrivati già da lunedì scorso e fino a sabato avranno l’opportunità di visitare le cantine e le aziende locali, approfondendo la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti d’eccellenza. Archiviato l’evento dedicato al Brunello, domani mattina dalle ore 11 Cortona ospiterà un altro appuntamento dedicato ai vini d’eccellenza con una masterclass dedicata questa volta al Nobile di Montepulciano che sarà ospitato dall’Osteria del Teatro sempre nel cuore del centro storico.