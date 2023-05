Urbanistica e imprese: "La città che vorrei" Ascom incontra l’assessore Lucherini

Conoscere i progetti di sviluppo urbanistico della città per programmare meglio i piani di investimento e la crescita delle imprese.

È l’obiettivo che ha spinto Confcommercio a organizzare un incontro tra gli operatori del terziario e l’assessore comunale all’urbanistica Francesca Lucherini. L’incontro si terrà domani alle 14,30 nella sede dell’associazione di categoria, in via XXV Aprile 612.

Ad accogliere l’assessore ci sarà il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei(nella foto).

Al centro della discussione il progetto del Comune sulla città, partendo dal piano di riqualificazione dell’area ex Cadorna presentato di recente. All’assessore sarà chiesta contezza di come il volto di Arezzo potrebbe cambiare negli anni a venire. "Ringraziamo l’assessore Lucherini per aver accolto l’invito. Il confronto tra amministratori e quanti investono nell’economia della città è importantissimo. Più alta è la consapevolezza di cosa accadrà, più ogni investimento imprenditoriale potrà essere mirato e rispettoso degli equilibri sociali" sottolinea il direttore aggiunto della Confcommercio di Firenze-Arezzo Catiuscia Fei. Alta l’attenzione alla tematica da parte di alcune categorie, come quella degli agenti immobiliari.