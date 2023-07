Uomo annegato La salma in Romania

Ritornerà in Romania, la sua terra di origine, l’ultimo triste viaggio di Ilie Daniel Botos, il 45enne imprenditore edile residente con la famiglia a Palazzo del Pero che domenica scorsa è morto annegato nelle acque di uno dei laghi formatisi nelle ex cave sulla golena del Tevere a Viaio di Anghiari. Non essendovi gli estremi per l’ipotesi di reato, il magistrato ha subito disposto la riconsegna della salma alla famiglia. Alle pratiche per il trasferimento e la sepoltura sta provvedendo un’agenzia funebre di Arezzo, poi calerà il silenzio sul tragico destino che ha atteso al varco una persona oramai ben integrata nel contesto locale, che lascia la moglie e due figli ancora in età molto giovane. Purtroppo, il tuffo nella mattinata di pesca con gli amici è stato per lui

fatale.