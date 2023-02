Uomini volanti acrobati e record al Circo No Limits

di Angela Baldi

Il tendone del circo è sbarcato in città. Appuntamento da oggi a domenica 26 febbraio in viale Duccio da Buoninsegna con Gravity Circus No Limits, il circo più spericolato del mondo. Uno spettacolo entusiasmante con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo: acrobati, comici, clown, equilibristi e tantissime altre sorprese provenienti dai quattro angoli del pianeta. In arrivo uno spettacolo adrenalinico con molte performance reduci anche dalla trasmissione televisiva Tu si que vales di Canale 5, come per esempio quella David De Masi, detentore di diversi Guinness e vincitore dello Street Magic.

Per la prima volta sotto il tendone di un grande circo, anche gli spettacolari motociclisti volanti che con le loro spericolate evoluzioni acrobatiche lasceranno, ancora una volta, il pubblico senza fiato. Uno spettacolo mozzafiato adatto a tutte le età, per più di 2 ore di divertimento assicurato. Una novità assoluta quella di No Limits spettacolo prodotto da "Gravity", la famosa compagnia circense creatrice di spettacoli che riescono a coinvolgere un pubblico variegato con uno dei circhi più spericolati ed estremi del mondo.

Lo show porta in scena un cast stellare di artisti pluripremiati nei più grandi festival del mondo; uomini che volano spingendosi al limite dell’incredibile, spericolati acrobati ed impavidi equilibristi, grandi illusioni, la "ruota della morte" di Crazy Wilson vincitrice del clown d’oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e le uniche ed inimitabili moto freestyle volanti sotto il tendone del circo. Sono solo alcune delle performance di questo nuovo spettacolo estremo da qui il titolo "No Limits", uno show che oltre a divertire vuole anche far riflettere sugli unici limiti che l’uomo può avere: il tempo e la mente.

La regia è affidata a Davide Demasi in arte Mister David, definito come l’Houdini del Circo, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record, in scena anche insieme alla sua inseparabile Family Dem; le coreografie sono a cura di Claudio Grimaldi. Info e prevendite su Ticketone.