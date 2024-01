Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, sul palco per Il Giogo d’Inverno

Stasera venerdì 26 gennaio alle 21.15 al Teatro San Prospero di Montagnano, va in scena Uomini sull’orlo di una crisi di nervi. Prosegue così la rassegna di teatro popolare promossa e organizzata da A.S. Monteservizi e Associazione Culturale Il Giogo con il patrocinio del Comune di Monte San Savino. Lo spettacolo è di Capone e Galli per la regia di Fabio Cicaloni.

"Che fatica essere uomini, se anche una tranquilla riunione tra amici si trasforma in una seduta collettiva in cui lamentarsi delle perenni crisi con il gentil sesso – recita la sinossi - È la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un tavolo da poker, per giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo dove i nostri poveri uomini mettono a nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le rispettive frustrazioni.

I protagonisti condividono il sogno e la ricerca della loro donna ideale che, nelle fantasie di questo gruppo un po’ cialtrone e velleitario, deve essere bella, sessualmente disponibile e soprattutto di poche parole". All’improvviso un’idea inaspettata anima la discussione, quella di devolvere le somme stanziate da ognuno per il gioco, al pagamento di una escort.

E da quel momento i problemi del quartetto con l’altra metà del cielo passeranno dalla dialettica alla pratica".

Prossimi appuntamenti con il Giogo d’inverno saranno sabato 24 febbraio con "Grisù Giuseppe e Maria" dell’Associazione Teatrale "Le Voci Dentro" di Assisi, sabato 23 marzo con lo spettacolo "Cabaret primo amore" portato in scena dall’Associazione Teatrale "Il Carro" di Corciano. "E’ una rassegna fatta in collaborazione con l’associazione "Il Giogo": così portiamo l’edizione in teatro", spiega Patrizia Roggiolani, assessore alla cultura di Monte San Savino. Per tutti gli eventi è possibile acquistare il biglietto on line su Ticketone al costo di 5 euro