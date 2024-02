"Un’operina da quattro soldi", lo spettacolo in scena al Verdi

Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna protagonista con un nuovo spettacolo di stagione. Stasera alle ore 21:15, protagonista del racconto tra teatro e musica sarà "Un’operina da quattro soldi" prodotta dal Teatro Popolare d’Arte per la drammaturgia e regia di Gianfranco Pedullà. Sul palco Marco Natalucci con le musiche originali di Francesco Giorgi eseguite dal vivo da Marlene Fuochi alla fisarmonica, pianoforte e voce, Niccolò Curradi violoncello, Giuseppe Alberti tromba e lo stesso Francesco Giorgi violino, mandolino e voce. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

L’Opera da quattro soldi è un lavoro di teatro musicale che parte dalla settecentesca "Opera del mendicante" dell’inglese John Gay, sfiora "L’opera da tre soldi" di Brecht (1928) per arrivare a raccontare della vita criminale del nostro tempo. Questa Operina – che ne rappresenta una sintesi musicale teatrale – racconta ironicamente un mondo che aggiusta al suo interno ogni contraddizione e che, comunque, sembra andare allegramente alla deriva. Sempre con un misto di pietà e ironia: così che i grandi personaggi di Gay – dai signori Peachum alla figlia Polly, dal Capitano Macheat (che rappresenta la nuova malavita dedita a loschi traffici) a Lockit, corrotto Capo della polizia – ci appaiono in una continua lotta al reciproco massacro. Siamo nel momento della celebrazione della nomina del nuovo Presidente e le bande criminali della Capitale affondano il loro coltello nelle pieghe della corruzione di tutti i protagonisti. La borghesia appare cinicamente inconcludente e il popolo completamente disorganico a se stesso. Ad un certo punto si troverà, proprio in Macheat, un capro espiatorio da mandare alla forca ma, per fortuna, alla fine scopriamo che è solo una finzione teatrale e che in uno sfrenato ballo finale la notte può ancora una volta affondare.