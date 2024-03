Unoaerre a sostegno della nuova scuola “le stanze dell’opera” per aspiranti cantanti lirici e musicisti

Arezzo, 12 marzo 2024 – Unoaerre, azienda aretina tra i gruppi orafi più grandi al mondo, a supporto della nuova scuola “Le stanze dell’opera” per aspiranti cantanti lirici e musicisti guidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi che da lunedì 11 marzo aprirà le porte di Casa Della Musica ad Arezzo a chiunque desideri avvicinarsi al mondo della lirica.

Un programma all’insegna della musica classica internazionale che vedrà la presenza di docenti di fama internazionale come Katia Ricciarelli, Vesselina Kasarova, Giuseppe Gipali, Lucio Gallo oltre a manager di artisti lirici e audition planner. Attraverso una serie masterclass, i docenti seguiranno gli studenti e le studentesse che vogliono avvicinarsi al mondo dell’Opera rendendolo così più accessibile, portando ad Arezzo i docenti più qualificati per un percorso unico nel suo genere.

Unoaerre, da sempre coinvolta in importanti progetti sul territorio a sostegno del mondo dell’arte e del talento, ha deciso di supportare gli allievi della scuola stanziando una serie di borse di studio che consisteranno in credito per frequentare ulteriori masterclass della scuola oppure in supporto all’avvio della carriera dell’artista.

Maria Cristina Squarcialupi, Presidente di Unoaerre, ha commentato: “Sono felice di poter supportare talenti emergenti in campo artistico attraverso questo bellissimo progetto nato proprio ad Arezzo. Noi della Unoaerre siamo infatti da sempre vicini al nostro territorio e vogliamo continuare a sostenere attività e progetti che possano contribuire allo sviluppo di forme d’arte.

La nostra volontà è quella di diventare un punto di riferimento del mondo artistico, dalla musica alla danza, dall’arte al teatro coinvolgendo e supportando sempre di più la città di Arezzo.”