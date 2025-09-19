Uno su tre non lavora. Quasi 97mila in pensione. Sono di più le donne

Praticamente è pensionato un aretino su tre. Cresce e si avvicina a centomila il numero dei pensionati della provincia di Arezzo, molti di loro vivono con meno di mille euro al mese. Dall’altro lato, si registra una diminuzione dei lavoratori attivi. E quelli che hanno un impiego spesso ricevono retribuzioni contenute e sono in condizioni di instabilità contrattuale.

A tutto questo si aggiunge un dato ancora più preoccupante: si tratta dell’aumento dei giovani inoccupati e in cerca di lavoro. Li chiamano con la sigla Neet, che sta per l’inglese: Not in Education, Employment or Training, e rappresentano una fascia vulnerabile e sempre più ampia della popolazione.

Nella provincia di Arezzo i pensionati sono per l’esattezza 96.696, con una prevalenza delle donne: sono 50.579 contro 46.117 uomini. Le donne sono anche quelle che smettono di lavorare più tardi. A che età si va in pensione qui? L’età media di decorrenza è 64,7 anni per le donne e 63,2 per gli uomini.

A scattare la fotografia è il rendiconto sociale regionale per l’anno 2024 dell’Inps che è stato presentato ieri a Firenze. Un momento utile a verificare la situazione sociale di tutta la Toscana.

"I numeri mostrano una tendenza chiara: da una parte cresce il numero dei pensionati - ha detto Marco Rossi, dirigente Cgil di Arezzo e Presidente del Comitato regionale Inps Toscana commentando i dati 2024 - dall’altro lato si registra una diminuzione dei lavoratori attivi, spesso impiegati con retribuzioni contenute oppure in condizioni di instabilità contrattuale. Ma ad aumentare sono anche i giovani inoccupati e in cerca di lavoro che rappresentano una fascia critica e sempre più estesa della popolazione.

Queste dinamiche ci avvicinano alla cosiddetta "gobba previdenziale" e rendono ancora più urgente una riflessione condivisa.

Diventa quindi indispensabile anticipare le trasformazioni in atto, adottando scelte strutturali e lungimiranti, capaci di offrire risposte sostenibili e durature, al di là delle contingenze del momento".

Circa la metà dei quasi 97mila pensionati della provincia di Arezzo, vive con meno di 1000 euro al mese, in particolare la fascia più numerosa è quella tra 500 e 700 euro. L’importo medio per ciascuna mensilità è di 1081 euro nel nostro territorio. Molti pensionati così fanno fatica ad arrivare a fine mese se non hanno un aiuto familiare o se non possono contare sul supporto dei figli.

Nelle prossime settimane, come ha annunciato Marco Rossi il dirigente Cgil di Arezzo e Presidente del Comitato regionale Inps della Toscana, anche le sedi provinciali dell’Istituto organizzeranno le presentazioni dei rendiconti nei vari territori.

Un appuntamento ormai consolidato che si conferma un’occasione preziosa di informazione e di confronto, nel segno della trasparenza e della partecipazione. "Attraverso questi incontri, vengono messi a disposizione i dati e le analisi utili per comprendere l’evoluzione della società toscana, con particolare attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro e nel sistema previdenziale" ha concluso il dirigente Cgil di Arezzo e Presidente del Comitato regionale Inps della Toscana.