Uno strumento per partorire in acqua. Donazione del Rotary

L’acquisto del macchinario che consente di partorire in acqua, da destinare al San Donato. Con questo obiettivo il Rotary Club Arezzo, insieme a Rotaract e Interact, hanno partecipato al Mercatino. "Il costo di questo service è piuttosto importante, per cui sarà per la metà a carico del nostro Club Service, che in quest’annata festeggia i 75 anni dalla fondazione, e per l’altra metà finanziato dal Calcit" ha spiegato il presidente del Rotary club Arezzo Marco Genalti.