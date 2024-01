Uno sportello per l’assegno di inclusione

POPPI

All’Unione dei Comuni Montani del Casentino è attivo lo sportello di supporto agli utenti per ottenere l’assegno di inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà che dal 1 gennaio sostituisce il reddito di cittadinanza. Lo sportello consente di dare supporto ai cittadini nella compilazione della domanda e un servizio di prima informazione su requisiti di accesso alla misura, termini e procedure. Il servizio è disponibile prenotando un appuntamento nei seguenti orari a Poppi, piazza Folli 1 ogni venerdì dalle 9 alle 13 (telefono 0575/507215) e a Bibbiena, via Berni n. 25 ogni mercoledì dalle 9 alle 13 (tel. 0575/530653). L’assegno di inclusione è condizionato infatti al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Lo sportello attivato dall’Unione dei Comuni potrà aiutare i cittadini a capire se hanno tutte le credenziali per poter ottenere l’assegno di inclusione e in seguito anche a compilare tutta le modalità richieste. Per i dettagli relativi ai requisiti necessari per accedere alla misura e per tutte le altre informazioni generali è comunque possibile consultare anche la pagina dedicata all’assegno di inclusione dal Ministero del Lavoro, al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione.