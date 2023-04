Uno sguardo dal ponte a sorpresa

Arezzo città aperta. No, non ha nulla a che fare con la Roma raccontata da Rossellini in uno dei film più straordinari del cinema italiano. Ma è l’immagine più chiara del ponte sul quale siamo ancora sospesi. Perché ieri era domenica ma domani è ancora festa. E chi può organizza i suoi giorni per ritagliarsi un briciolo di ferie fuori stagione. Un trend che spesso e volentieri è passato lontano da qui: e che anche ora, nei grandi numeri, ci vede lontani. Ma anche un trend che si è invertito. Da qualche anno la freccia punta verso l’alto, l’aumento è tangibile. E questo ponte non fa differenza. Senza "mangia e bevi", senza grandi eventi, senza le casine di Natale. Ma la gente arriva. Non cerca effetti speciali, cerca proprio noi. Affacciata su un ponte a sorpresa.

