Uno scolmatore per evitare gli allagamenti

Aumentare le capacità di deflusso delle acque, in caso di precipitazioni, per ridurre la possibilità di allagamenti e quindi di criticità per la popolazione locale e per le imprese. È questo l’obiettivo del lavoro appena ultimato a Camucia realizzato dall’amministrazione insieme a Nuove Acque. Il gestore idrico ha realizzato uno studio preventivo sulla situazione del reticolo fognario del centro abitato. Grazie ad un investimento di 180mila euro sostenuto per 120 mila euro dal Comune di Cortona e per la restante parte da Nuove Acque, è stato possibile realizzare il nuovo sistema che ha l’obiettivo di alleggerire il carico delle acque meteoriche sulle fognature di Camucia e alleviare i problemi di allagamento durante eventi atmosferici calamitosi. La nuova condotta fognaria "scolmerà" le portate in eccesso provenienti dall’abitato di Camucia verso il nuovo punto di scarico realizzato sulla "Reglia dei Mulini". La nuova condotta scolmatrice è stata realizzata con una tubazione del diametro di un metro e si sviluppa in diramazione dalla condotta fognaria tra via Lauretana, Ipogeo e Carducci, fino al deflusso realizzato nella zona ex Enel. "Gli ultimi anni hanno dimostrato come, purtroppo, eventi naturali non controllabili, se non prevenuti, sono sempre più frequenti e sempre più dannosi - ha dichiarato il Presidente di Nuove Acque Carlo Polci - Nuove Acque ha questa consapevolezza da tempo ed ha inserito nei propri piani operativi, assieme alle varie estensioni di rete, anche opere come quella di Camucia".