Uno o due casi all’anno De Santis: "Quali i pericoli"

"Capiterà un caso o due all’anno ma siamo in allerta". Elena De Santis è la responsabile per la Asl dell’igiene e della sanità pubblica, la professionista ideale per fare il punto sulla patologia che ha colpito il giovane diciannovenne del Valdarno. La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono il sistema nervoso centrale. Le più aggressive sono le forme batteriche provocate da vari sierogruppi: ne esistono 13 di meningococco. Tra questi, i principali responsabili della malattia in Italia sono i sierogruppi B e C.

"Ma il giovane era vaccinato per entrambi i rami" precisa. Fondamentale la ricerca dei contatti stretti. "Occorre somministrare la profilassi antibiotica a quanti tra i due e i dieci giorni precedenti ai sintomi abbiano condiviso un ambiente comune".

La classe, l’ufficio o magari un treno ma per viaggi di almeno 8 ore. "Il contagio passa dalle goccioline del naso o della bocca, in particolare dalle secrezioni respiratorie".

"I portatori sani di meningococco non sono pochi: ma tra loro tanti non manifestano mai in tutta la vita questa patologia". Che colpisce, dice, in particolare i più fragili. "Dagli immunodepressi agli anziani ai bambini piccoli". Ma alcune forme gravi si rivolgono proprio agli adolescenti, "o meglio ai giovani adulti".

Proprio come il diciannovenne valdarnese. E ci sono fili conduttori anche a sorpresa.

Ad esempio sul momento più critico nel quale viene contratta. "Le stagioni più delicate sono la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Forse per le condizioni climatiche che favoriscono una maggiore frequentazione reciproca. Forse perché la vita continua nei luoghi al coperto, quelli dove è più facile il passaggio del contagio".

Fondamentale la vaccinazione. E infatti in questa fase di ricerca dei contatti, per quelli stretti ci sono indicazioni stringenti. Non solo la profilassi antibiotica ma proprio la vaccinazione per quelli che non abbiano ancora questa copertura. Più la campagna generale: contro il meningococco C è raccomandata per tutti i i bambini e i ragazzi fino al ventesimo compleanno. E per i nati dal 2014 è offerta quella contro il "ramo" B, l’altro pericoloso batterio. "Ricordiamo tutti gli anni pesanti tra il 2015 e il 2016 in tutta la Toscana: ma per fortuna non siamo a quei livelli".