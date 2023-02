"Uno, nessuno e centomila" in scena al Capodaglio

Nuovo appuntamento con le stagioni teatrali 2023. Va in scena questa sera giovedì 16 febbraio alle 21,15 lo spettacolo "Uno, nessuno e centomila". Appuntamento al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò con lo spettacolo tratto dal testo di Luigi Pirandello che porta sul palco Marianella Bargilli e Pippo Pattavina per la regia di Antonello Capodici e le musiche originali di Mario Incudine. Uno, nessuno e centomila, ultimo romanzo del genio agrigentino, è la summa del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’essere e sull’apparire, sulla società e l’individuo, sulla natura e la forma. Pirandello stesso, in una lettera autobiografica, lo definisce come il romanzo "più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita". Un testo attualissimo, che descrive la perdita di senso che l’uomo contemporaneo subisce di fronte ai grandi sistemi antropologici e sociali che finiscono con l’annullarlo: dallo stato alla famiglia, dall’istituto del matrimonio al capitalismo, dalla ragione alla follia.