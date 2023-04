Università in città: oggi i dialoghi intorno a Fabrizio De André

Proseguono ad Arezzo gli incontri aperti alla cittadinanza del ciclo "Università in città. "Dialoghi intorno a Fabrizio De André" è il titolo dell’appuntamento che si terrà oggi alle ore 17.30 presso la Sala della ex Borsa Merci in piazza Risorgimento 23 ad Arezzo. Alessandra Carbone e Gianluigi Negro, docenti dell’Università di Siena della sede di Arezzo, dialogheranno con Simone Zacchini, autore de "La filosofia di Fabrizio De André". La filosofia, a volte, prende strane strade per portare il suo sguardo critico tra la gente. Può bastare una canzone di pochi minuti e qualche verso per trovarsi dentro un vortice di pensiero che toglie il fiato, facendo vacillare pericolosamente le nostre certezze e le nostre verità. Fabrizio De André, di queste canzoni, ne ha scritte molte, sguardi inediti sul mondo che ci insegnano nuove forme di esistenza, nuovi paesaggi emotivi, nuove relazioni con gli altri. Questo libro ne ripercorre i tratti essenziali, toccando i temi della vita e della morte, dell’amore e dell’alterità, del potere e della religione. Un percorso che arriva ai confini della nostra cultura per prenderne coraggiosamente congedo, tracciando un nuovo ritorno al mito, un nuovo universo di senso, una riscrittura completa di significati ancestrali come quelli del femminile e del maschile. Il ciclo prosegue il 19 aprile con "Unisi Young. La ricerca per ragazze e ragazzi" un evento promosso dal gruppo di Scienze dell’educazione del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive sede di Arezzo. L’evento è rivolto a ragazzi, di tutte le età, interessati a capire come la ricerca può aiutare a interpretare il mondo del lavoro e la società in modo consapevole. Le attività inizieranno all’Informagiovani la mattina, con laboratori di tinkering, making e coding rivolti alle scuole e nel pomeriggio aperti a tutta la cittadinanza. La sera Unisi Young si sposta in piazza San Francesco al locale "Terra di Piero" per la presentazione del libro: "Comprendere la radicalizzazione nella vita quotidiana".