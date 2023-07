"Under the influence" Risveglio interno a Kilowatt

Si è aperta ieri a Sansepolcro l’edizione 2023 di Kilowatt Festival. La rassegna si svolge tra Sansepolcro e Cortona con 64 spettacoli di teatro, danza, circo, musica. Nucleo centrale della programmazione biturgense l’omaggio ad Antonio Latella, padrino del festival, e la selezione dei Visionari, 45 cittadini della Valtiberina non addetti ai lavori che hanno scelto 9 spettacoli da inserire in cartellone: oggi sarà la volta di Afànisi, di Alessandro Paschitto, una performance che rovescia i rapporti tra spettacolo e spettatore, rendendo quest’ultimo non più fruitore passivo ma creatore attivo. Per la danza Elena Giannotti e Matteo Ramponi in Under the influence, scritto e diretto da Gianmaria Borzillo, ricercano un attimo di splendore, il momento del proprio risveglio all’interno del quale ristabilire una relazione fisica ed emotiva. Con questa performance il danzatore e regista Gianmaria Borzillo ha ricevuto la menzione speciale del bando registi under 30 della Biennale di Venezia. Per il teatro oggi la prima nazionale di Pluto, l’ultima commedia di Aristofane, centrata sul dio Denaro, portata in scena da I Sacchi di Sabbia. La danza: oggi Virgilio Sieni presenta Satiri, un’esperienza sulla forza che ancora oggi produce l’antichità classica sull’uomo moderno. Già direttore della Biennale di Venezia, Settore Danza, Virgilio Sieni ha ricevuto per tre volte il premio Ubu. Per gli incontri, oggi "Metodi senza tecnica. Roger Bernat nell’era della partecipazione", dedicato all’opera di Roger Bernat, con presentazione del volume "Il teatro dentro la Storia: dalle Torri Gemelle alla pandemia" di Rodolfo Sacchettini.