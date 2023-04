Un’azienda alla terza generazione

L’esperto risponde alle nostre domande:

La scarsità di piogge ha influito sul tuo lavoro?

"In parte sì. Periodi come questi si sono già verificati, per questo in azienda abbiamo costruito un laghetto nel quale raccogliamo, durante l’anno, l’acqua dei tetti delle serre. Non piovendo però il livello è diminuito".

Come irriga le piante?

"Per risparmiare acqua utilizziamo l’irrigazione a goccia:c’è un tubo con dei fori nei quali vengono inserite piccole cannucce che chiamiamo “spaghetti”, dalle quali escono goccioline ad una pressione molto bassa per dare alla pianta solo l’acqua di cui ha bisogno".

Utilizzi altre strategie?

"Per aiutare le piante è importante che il terreno sia ricco di humus che trattiene acqua ed è ricco di microrganismi: così hanno l’acqua e il nutrimento. In mancanza di humus si possono aggiungere dei granuli di pomice, un minerale vulcanico, anch’esso ricco di microrganismi e capace di trattenere molta acqua che cede alla pianta quando quest’ultima ha terminato la sua riserva.

PARLANDO D’ACQUA E’ ARRIVATA LA PIOGGIA

Mentre intervistavamo Marco ha iniziato a piovere davvero!