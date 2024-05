Un’auto piena di cocaina. La droga nel pacco regalo

Un pacco regalo pieno di cocaina, proveniente dal Valdarno aretino e che sarebbe dovuto essere scambiato a Lucca. Venerdì pomeriggio, a Lucca, i Carabinieri di Lucca con la collaborazione dei colleghi di Altopascio, Capannori e Pieve di Compito, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno arrestato un 42enne con precedenti di polizia, un 32enne incensurato, un 24enne incensurato, e un 23enne con precedenti di polizia, tutti di origine albanese e residenti nelle province di Firenze e Arezzo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 18, nei pressi della stazione ferroviaria di San Pietro a Vico, hanno notato due vetture sospette, prima una Bmw con tre persone a bordo (il 42enne, il 32enne ed il 24enne) e dopo alcuni minuti una Wolkswagen Polo con una persona a bordo (il 23enne), che si parcheggiava a fianco alla prima auto nella via Stazione III di Lucca.

A quel punto è iniziato il “valzer“, con i quattro che si sono più volte scambiati di posto, si sono aggirati con fare guardingo e sospettoso, due si sono appartati e hanno incontrato una quinta persona, arrivata in bicicletta e poi subito scappato. Sempre con un pacco regalo in mano, il classico dono natalizion con tanto di busta rossa e coccarda dorata.

Dopo questi movimenti sospetti i Carabinieri sono intervenuti, perquisendo le due macchine e i quattro passeggeri. All’interno della Polo, la verità sullo speciale regalo. All’interno della busta c’erano ben 335 grammi d cocaina. A quel punto è scattata una maxi operazione dei militari, divisa sul territorio regionale. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite a Firenze e a San Giovanni Valdarno con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Firenze, di Firenze Oltrarno, di San Giovanni Valdarno e del Nucleo Cinofili di Firenze, consentiva di recuperare altre sostanze stupefacienti.

All’interno della casa del 32 enne sono stati trovati 1.3 chili di hashish, già perfettamente divisi in panetti e porzioni pronte per lo spaccio, oltre a tutto il materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, mentre presso l’abitazione del 23enne, grammi 50 di marijuana. Gli arrestati, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Lucca.

Iacopo Nathan