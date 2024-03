Un’associazione per aiutare Marco. Le terapie grazie alla raccolta fondi

di Claudio Roselli

Dopo aver mosso i primi passi nei mesi scorsi, ora l’associazione ha cominciato a diventare operativa. È quella chiamata "La Fenice" Aps, sorta a e in tutta l’Alta Valle del Tevere tosco-umbra per dare un aiuto a Marco Pancrazi, il 34enne biturgense che ha riportato lesioni midollari a seguito di una brutta caduta mentre nel maggio del 2022 stava facendo il bagno assieme ad alcuni amici in un torrente. Il volo con il Pegaso in codice rosso fino a Siena, gli interventi chirurgici, la lunga ospedalizzazione, le apprensioni per le sue condizioni di salute e le gravi conseguenze riportate: una battaglia che per un periodo è stata fra la vita e la morte. Oggi, Marco è tetraplegico e allora a lui e alla famiglia è venuta incontro "La Fenice", costituita a fine 2023.

La raccolta di fondi in favore dello sfortunato giovane biturgense è una delle finalità dell’associazione "no profit", della quale fanno parte molti suoi amici, che gli stanno dimostrando affetto con una iniziativa davvero lodevole. L’associazione prenderà parte a diverse attività di volontariato, di sensibilizzazione e culturali, più raccolte fondi in favore di persone con difficoltà motorie, paraplegici e tetraplegici. Il suo obiettivo principale è quello di aiutare l’amico Marco nel percorso riabilitativo, con la speranza di riconquistare più possibile la capacità motoria e aiutarlo nella vita di tutti i giorni. "L’idea di creare l’associazione è stata proprio di noi amici che eravamo molto vicini a Marco – fanno sapere i rappresentanti – in totale accordo con la sua famiglia". Proprio per questo motivo, è stato aperto anche un conto corrente con codice iban, intestato all’associazione ‘La Fenice’ Aps, per poter raccogliere fondi.

Ma c’è dell’altro, vedi l’attività ubicata nel cuore del centro storico di Anghiari, i cui soci sono amici del 34enne biturgense, che ha realizzato delle magliette il cui ricavato verrà interamente devoluto alla famiglia proprio attraverso l’associazione. "Insieme possiamo fare la differenza nella vita di Marco": questo lo slogan coniato dall’associazione. E per il giorno di Pasquetta è stato organizzato un evento da parte del gruppo camminatori Walktiberina insieme ai Cavalieri del Trebbio sempre per raccogliere fondi da destinare all’associazione. Insomma, una bella sfida per la riabilitazione di Marco.