Un’arte senza eredi. Del Sere: "La mia vita per i mobili antichi"

di Claudio RepekAREZZODiploma per l’arte del legno e del restauro del mobile antico, maestro artigiano riconosciuto dalla Regione Toscana, titolare di una delle botteghe più qualificate dell’Alta Valle del Tevere. Gli esperti, soprattutto gli antiquari italiani per i quali lavora da oltre 35 anni, gli hanno affidato lavori per la sua padronanza delle antiche tecniche di tarsia e intaglio con concezioni espressive moderne. Suoi pezzi non sono soltanto in Italia ma anche a Parigi. Santi Del Sere, anghiarese di nascita, di vita e di lavoro, è considerato uno dei pochi esempi di come l’artigianato artistico possa essere non semplice riproduzione di opere del passato ma espressione della propria identità creativa. E’ anche la testimonianza di come la qualità spesso non paghi. E’ da poco in pensione ma la sua bottega è sempre aperta. Per passione ma anche per necessità. "Secondo i primi calcoli avrei dovuto avere 750 euro al mese. Quando ho visto il primo cedolino, ho pensato a un errore: 998 euro. Mi sono informato e ho capito che la differenza era dovuta al breve periodo nel quale ho insegnato all’Istituto d’arte: come contributi un anno da docente vale quasi più di di una vita da artigiano". Non si lamenta: "la casa e la bottega sono mie, non ho debiti, non ho un livello di vita che sia incompatibile con questa cifra e quindi vado avanti. Nella peggiore delle ipotesi chiuderò la bottega perché le bollette arrivano indipendentemente dal fatto che io lavori oppure no. Il problema è la delusione e il dolore per come l’artigianato artistico, al quale ho dedicato la vita, stia ormai scomparendo. Senza speranza". Negli ultimi 20 anni era già diventata un’attività di nicchia: "pochi clienti facoltosi e disposti a spendere per un lavoro di qualità. Non si guadagnava grandi cifre ma si lavorava. Poi anche questa nicchia è praticamente scomparsa. Il mercato si è azzerato perché sono cambiati i gusti del pubblico. Architetti e arredatori propongono case nelle quali i nostri pezzi non hanno diritto di accesso. Chi, oggi, si mette in sala un pezzo grande e pesante, destinato a restare per tutta la vita e a passare, magari, ai figli? Nessuno. Dominano il consumismo, le mode fugaci. Si è scatenato persino il terrore del tarlo". Crolla il mercato, spariscono i giovani. "La mia non era solo una bottega ma anche una scuola. Oggi i ragazzi non sono più interessati ed è difficile dargli torto. Uno può avere la passione, le idee, la creatività ma se quello che realizza gli rimane in bottega, c’è un unico esito: la fame". Santi Del Sere è chiaro: "Perché realizzare opere che quasi nessuno vuol più? Comprendo i ragazzi che vogliono fare altro. Perfino mio figlio è dubbioso nel raccogliere le mia eredità professionale. Quando ho iniziato, lavoravo in un fondo di 3 metri per 3 con il tetto di eternit ma avevo la certezza, non piena ma nemmeno illusoria, che il mondo sarebbe stato mio e che avrei potuto creare e vendere quello che avevo in mente. Oggi tutto questo non è più possibile. Sono ormai solo in questa bottega dove continuo a produrre oggetti che tutti definiscono belli ma che pochi comprano", Ironia della sorte sta lavorando ad un’urna cineraria intarsiata: "La sta facendo per un amico che vuole tenerla in casa. Non è un prodotto da vendere: oggi dominano, anche in questo settore, il metallo e la plastica". Nella sua bottega Santi Del Sere ha un piccolo e straordinario studio con tutte le pareti in legno intarsiato e che meriterebbe di stare in un museo. Rappresenta un mondo che ha l’odore del legno, dove il lavoro è fatto con le mani, dove ciò che conta è la capacità di durare nel tempo. Un mondo che sta scomparendo.