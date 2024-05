Un’area fitness nel ricordo di Lusini

BIBBIENA

Completata con dieci strumenti ginnici l’area fitness di Soci. Gli attrezzi che sono stati aggiunti nel tempo, provengono da elargizioni da parte di imprenditori locali, ma anche dalle casse comunali e da singoli cittadini. L’area verde della zona artigianale di Soci è gestita da un comitato composto da circa quindici famiglie per un totale di 80 volontari. Le famiglie che hanno di fatto realizzato e gestiscono da ormai vent’anni l’area verde e che hanno sempre nuove idee per migliorarla. E ora è stata inaugurata anche questa nuova area fitness con strumenti che possono stare all’aperto e che consentono a tutti di vivere momenti di benessere e di allenamento in gruppo. Un luogo di svago e ritrovo che è stato dedicato a Gabriele Lusini "Luso".