Un’app racconta l’arte . Il progetto dei licei

Studenti protagonisti nel valorizzare il patrimonio artistico del pittore Giovanni Mannozzi e quello culturale della vallata valdarnese. Si è svolto sabato, alla Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni Valdarno l’evento dal titolo "La riscoperta dell’arte in Valdarno tra passato e futuro, tradizione e metaverso" promosso dal comune, dal museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, dai licei Giovanni da San Giovanni, dall’interclub tra la Lega del Chianti, i club Lions e Rotary del Valdarno, l’Accademia italiana della cucina e il Panathlon del Valdarno superiore. Studenti e studentesse dei licei sangiovannesi hanno, infatti, presentato il loro progetto sul seicento a San Giovanni e sul pittore Giovanni Mannozzi realizzato con il metaverso e l’intelligenza artificiale. Un lavoro, questo, sviluppato dagli alunni delle classi quarte del liceo scientifico, del liceo linguistico e da una quinta del liceo economico. Basterà, in pratica, scaricare un’applicazione dalla piattaforma Spatial, inquadrare un qr code col quale si potrà accedere al metaverso di Giovanni da San Giovanni e trovarsi, successivamente, in un mondo virtuale interagendo con le opere d’arte in modo completamente nuovo. L’evento si è poi concluso con la consegna di otto borse di studio al merito per studentesse e studenti dei licei Giovanni da San Giovanni, il sindaco Vadi ha poi offerto ai presidenti dei sette club un catalogo della mostra Giovanni da San Giovanni assieme a una serigrafia di Palazzo D’Arnolfo a Marco Zondi e Fabrizio Fabbrini rispettivamente consigliere della Lega del Chianti e imprenditore valdarnese.

Massimo Bagiardi