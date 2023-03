Un’annata da mezzo milione Si fermano in città 200 mila turisti Le presenze in hotel sono il doppio

Nel 2022 sono stati 212 mila i turisti ospitati in strutture ricettive ad Arezzo e 435 mila le presenze, cioè le notti trascorse dai visitatori in città. Sono i numeri, provvisori, dell’Istat pubblicati dalla Regione Toscana. Tra i comuni della provincia con più arrivi, escluso il capoluogo, Cortona si conferma la regina: è la più gettonata se guardiamo gli arrivi, cioè il numero di ospiti che hanno pernottato in albergo o altre strutture. Sempre a guardare questo indicatore - che dunque esclude i forestieri della scampagnata dalla mattina alla sera - seguono nella top 3: Castiglion Fiorentino e Terranuova. E dopo la Valdichiana e il Valdarno, ecco nella classifica anche le altre due vallate della provincia: la Valtiberina con Sansepolcro e il Casentino con Poppi. Tra le prime 10 seguono poi, in questo ordine, Cavriglia, Bucine, Montevarchi e Laterina.

Guardando i numeri ad Arezzo sono stati 151 mila i visitatori italiani arrivati in città e quasi 62 mila quelli stranieri per un totale, come detto, di 212 arrivi complessivi. Per quanto riguarda la permanenza media (rapporto di presenze su arrivi) in città è di poco più di due notti. Sempre guardando i numeri, in Toscana fa meglio di Arezzo il comune di Firenze che si conferma al primo posto con 3,2 milioni di arrivi e quasi 7,5 milioni e mezzo di presenze; Pisa (720 mila arrivi e quasi 1,7 milioni di presenze); Siena (461 mila arrivi e 1 milione di presenze); Grosseto (235 mila arrivi e 1,1 milioni di presenze); Lucca (242 mila arrivi e 520 mila presenze).

Per quanto riguarda i fratellini minori dell’Aretino, Cortona mantiene il suo primato con 53 mila presenze, anche grazie alla forte spinta degli arrivi dall’estero che sono stati oltre 30mila, 23mila invece quelli italiani. Nel Cortonese le presenze, quindi notti totali per turista, schizzano invece a 200mila il che significa una permanenza media di circa 4 notti nella città etrusca. C’è poi ancora un altro comune della Valdichiana nella top tre, cioè Castiglion Fiorentino con sfiora le 34 mila presenze. Sotto la torre del Cassero i visitatori stranieri e quelli tricolori quasi si equivalgono, sono poco più di mille in più quelli che provengono da fuori la penisola. Interessanti anche le presenze, 94 mila, e le notti trascorse in media tra la Valdichiana e la Val Di Chio che sono quasi tre. Al terzo posto c’è il Valdarno con Terranuova con 30mila presenze abbondanti, soprattutto nostrane 22mila contro 7mila. Qui le presenze sono 77mila a cui corrispondono due notti e mezzo in media come permanenza media.

Luca Amodio