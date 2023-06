Un’amicizia oltre le 12 vittorie in piazza Grande

Chi sono i ragazzi terribili oggi veterani della piazza? Gianmaria Scortecci classe 1986 ha esordito nella Giostra del 23 giugno 2012. Ha disputato 20 Giostre vincendone 12 sempre in coppia col compagno Elia Cicerchia. Fino ad ora i ha collezionato 12 cinque. Ha corso con i cavalli Machine Gun, Palmasol, Napoleone, Cecile e Doc. Quartierista sfegatato di Santo Spirito prima che giostratore, viene dal salto a ostacoli. Il bis nonno Guido è stato rettore negli anni’30, il babbo Franco è stato Capitano e vice rettore giallo blu. L’altra metà della mela è Elia Cicerchia. Classe ’92, Elia Cicerchia ha esordito insieme a Gianmaria nella Giostra del 23 giugno 2012. Ha disputato 20 Giostre vincendone 12. Elia ha colpito 14 volte il centro.

Metà della sua carriera giostresca fin qui, è stata corsa in sella alla cavalla Baby Doll, poi Ninnittu, El Chico, Napoleone, Tony e Olympia con cui ha dispitato le ultime 6 Giostre. I due giostratori sono cresciuti insieme all’interno del quartiere, passando da riserve a titolari. Il 2022 per loro è stato un anno record, avete la sensazione di aver fatto la storia? "Alle vittorie sono seguite tante iniziative come il libro Nobiltà Gialloblù.