Un’altra scuola per l’Africa Pieraccioni e don Faralli tra risate e beneficenza

di Simona Santi Laurini

Chi non conosce Pieraccioni mattatore. Ma che Pieraccioni fosse un mattatore estremamente generoso forse ancora non era così chiaro come è effettivamente emerso sabato sera ad Arezzo. Un Teatro Tenda gremito e caloroso ha accolto l’attore e regista toscano con grande affetto e trasporto, ricambiando le sue migliori intenzioni a favore della Onlus castiglionese "Solidarietà in Buone Mani". Il suo presidente, successore di padre Arturo Buresti, è l’effervescente don Giuliano Faralli, amico fraterno di Pieraccioni dai tempi in cui era parroco di Poppi, dove conobbe un ancora sconosciuto Leonardo, appena 18enne. Da allora, di strada ne hanno fatta entrambi, ma Pieraccioni non si è mai dimenticato di don Giuliano. Il loro, evidentemente, è un rapporto di amicizia genuina, di profonda stima e rispetto. Ma, oltre a questo, il regista di film cult come "Il Ciclone" dimostra un’innata predisposizione ad interessarsi all’altrui destino. In questo caso, il destino di tanti giovani studenti africani, in particolare della Sierra Leone, stato martoriato dalla guerra civile per i diamanti dal 1991 al 2002 e poi negli anni più recenti, 2014-2016, dall’ebola, che ha interrotto temporaneamente anche le missioni solidali.

Un piccolo stato che è rinato grazie ai missionari al grido di "forgive and forget" ovvero "perdona e dimentica". Con il ricavato dello spettacolo di sabato sera "Vinca il peggiore" ovvero il format de "La Scorrida" ideato e condotto da Francesco Duranti e Barbara Perissi, sarà possibile costruire la terza scuola finanziata da Pieraccioni. Questa volta nel villaggio di Masongbo, vicino a Makeni. "Con tanti centrini si fa una coperta" ha detto simpaticamente a modo suo Leonardo. Ma a dire il vero, le sue azioni non sono solo "centrini". Nel 2011 ha finanziato la realizzazione di una nuova scuola a Kondembaia. Questo progetto è stato supportato dalla proiezione del suo film "Io & Marilyn" al teatro castiglionese. Poi è arrivata la seconda scuola, sempre grazie a Leonardo e alla cena spettacolo organizzata a Montecchio Vesponi, quando gli è stato consegnato il San Michele d’Oro. E ancora, un centro sportivo frequentato da 1.500 ragazzi a Makeni. Ed ora, la quarta opera che porta il suo nome. E siccome il bene genera bene, sabato sera ad Arezzo, è arrivato da Reggio Calabria anche un ex seminarista del Rivaio, che ha deciso di contraccambiare la generosità ricevuta in gioventù nella città della Torre del Cassero, donando la cifra necessaria per costruire un pozzo, sempre a Masongbo. "Lunedì inizieranno i lavori per la scuola – racconta don Giuliano – e sarà pronta per fine estate". Insomma, la concretezza in questi casi è davvero tutto e con la coppia inossidabile Pieraccioni-don Giuliano Faralli i risultati sono garantiti. Sia sotto il profilo della beneficenza che della risata.