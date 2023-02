Un’altra rotatoria lungo viale Europa

Una nuova rotatoria sorgerà nel tratto finale di viale Europa, all’incrocio con il quartiere di Pernina. Ad annunciarlo il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, che ha spiegato come l’infrastruttura verrà realizzata di fronte all’alimentari I’ Lupo per incrementare la sicurezza del traffico veicolare. "In Consiglio abbiamo approvato il bilancio di previsione 2023 - ha scritto Chienni sulla propria pagina Facebook - Nei prossimi giorni ne illustreremo progressivamente il contenuto. Inizio da alcune delle opere che riguarderanno la viabilità. Abbiamo finanziato la progettazione e realizzazione di una nuova rotonda a I’ Lupo, per incrementare la sicurezza del traffico e la sistemazione e asfaltatura del parcheggio attiguo, il marciapiede tra via Aldo Moro e via La Pira e l’allargamento di via Paperina per favorire lo scambio dei mezzi che vi transitano in accesso e in uscita". Si tratta di una serie di opere attese da tempo, che riguardano in modo particolare la sicurezza stradale e quella dei pedoni. La rotatoria davanti a I’ Lupo andrà a eliminare il pericolosissimo incrocio a ipsilon che a causa della scarsa visibilità dovuta alla presenza delle abitazioni lungo la strada è stato molto spesso teatro di incidenti, senza considerare gli automobilisti che imboccano la via a velocità sostenuta per raggiungere il centro storico di Terranuova. Sarà inoltre asfaltato il parcheggio attiguo, attualmente in ghiaia. E poi ancora un marciapiede tra via Aldo Moro e via La Pira, dato che il tratto ne è completamente sprovvisto per chi intende recarsi in centro da Pernina e viceversa. Infine l’allargamento di via Paperina nell’omonimo quartiere residenziale, una strada a doppio senso di circolazione che non permette lo scambio tra veicoli provenienti da direzioni opposte e che necessita dunque di un adeguamento.