Un’altra raffica di furti . Caccia alla banda rom

di Fabrizio Paladino

Una nuova ondata di furti negli appartamenti in tutta la vallata. Da fino ad Anghiari e poi Monterchi. E i carabinieri in queste ore sono a caccia di una banda, probabilmente composta da soggetti di etnia rom, che ha preso di mira alcune abitazioni. L’assalto si è verificato tra le 16,30 e le 19 di sabato; in due casi i malviventi hanno agito a per poi spostarsi su Anghiari e Monterchi. Il modus operandi è sempre lo stesso: gli ignoti verificano se negli appartamenti da svaligiare c’è qualcuno, magari semplicemente suonando il campanello, poi forzano una finestra ed entrano in azione. In tutti i quattro i blitz sono spariti soprattutto denaro in contante, alcuni oggetti preziosi per un bottino complessivo di qualche migliaia di euro. C’è un elemento, però, che potrebbe supportare e non di poco le indagini dei militari dell’Arma: le immagini di videosorveglianza, che avrebbero registrato buona parte del raid ladresco in almeno tre delle abitazioni. Elementi importanti per risalire ai responsabili in un momento dove, sia in Valtiberina toscana che nel vicino Altotevere umbro, si sta registrando una preoccupante escalation di furti.

Nei giorni scorsi, peraltro, nella zona di Monterchi i carabinieri, durante un normale controllo del traffico, avevano intimato l’alt a una Mercedes, col conducente che, invece di fermarsi, aveva proseguito nella sua marcia facendo perdere da lì a poco le tracce. I militari avevano poi allertato i colleghi umbri e, a quanto pare, lo stesso veicolo – ripreso da telecamere di videosorveglianza durante un raid a Castiglion Fiorentino – si sarebbe successivamente schiantato a Fermo, nelle Marche.

Insomma, i carabinieri della Compagnia stanno intensificando l’attività investigativa per venire a capo di questa complicata situazione.

Anche il precedente fine settimana a , su cinque tentativi di furto compiuti ne erano andati a vuoto tre. C’è dunque è una recrudescenza di questi episodi, a distanza di poco tempo dagli altri che si sono verificati. I due colpi andati a segno avevano fruttato in totale un bottino di circa 2mila euro fra denaro e gioielli; la banda aveva agito nel tardo pomeriggio di domenica, quando oramai l’oscurità era calata e i residenti degli appartamenti visitati non erano ancora rincasati.