Un’altra domenica in maschera tra trenini, sfilate e concorsi

Archiviato il martedì grasso con la grande festa che si è svolta il 21 febbraio in piazza Sant’Agostino ad Arezzo e con le sfilate che hanno animato tanti comuni della provincia, c’è ancora tempo per una domenica di maschere e travestimenti.

Coriandoli, trenini e sfilate, tornano così ad animare la giornata offrendo un pomeriggio di divertimento soprattutto per i più piccoli. Il Carnevale di Rigutino torna a colorare anche oggi le strade del paese con sfilate, musiche e stelle filanti. Per il cinquantesimo anniversario in strada anche il trenino "Rigutino express", che percorre la zona della festa da molti anni.

Si parte oggi dalle 14,30 con la sfilata dei carri allegorici, poi spazio a tante attrazioni sempre nella zona centrale di Rigutino ovest. In particolare oggi domenica 26 febbraio a partire dalle 15 si terrà lo spettacolo di bolle di sapone con gli "Elefanti". L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo la sfilata sarà posticipata a domenica prossima 5 marzo. L’evento è organizzato dal Comitato carnevale con il Patrocinio del Comune di Arezzo.

A Montevarchi proseguono gli eventi della 68esima edizione del "Carnevale dei ragazzi", una delle tradizioni più antiche di Montevarchi. Oggi domenica 26 febbraio, alle ore 15, presso il Circolo Pestello si svolgerà il 34esimo concorso "Pinocchio in maschera" a cura della Società Cooperativa Pestello che da anni riscuote partecipazione ed interesse da parte di tante famiglie e bambini.

Sabato 4 marzo, alle 21, la 18esima edizione del concorso canoro "Il Pinocchio d’oro", presso il Circolo Stanze Ulivieri, concluderà il Carnevale a Montevarchi. Sarà possibile prendere visione delle modalità di iscrizione e del regolamento attraverso un link pubblicato sul sito internet del Comune di Montevarchi.