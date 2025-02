Una vittima innocente da tutelare

Un tormento senza fine. La priorità del sistema giudiziario e dei servizi socio-sanitari che si occupano di stalking è quella di aiutare e tutelare la vittima, mettendo in atto interventi mirati per il trattamento della vittima. "Non ne potevo più. Dai carri funebri alle ambulanze di notte mandate a casa mia senza motivo. Spero che questa situazione paradossale sia davvero finita, ora posso andare a letto tranquillo dopo mesi di ansia e agitazione" ha detto ieri Paolo Zignani, autotrasportatore di 57 anni che vive vicino Cesena e da giugno 2024 è ossessionato da una madre e una figlia stalker di Badia Prataglia. Le hanno ricoverate al San Donato in attesa di un programma di recupero. Forse la fine di un incubo senza motivi.