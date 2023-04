"Una vita antica" di Vincenzo Valtriani alla Feltrinelli

"Una vita antica" di Vincenzo Valtriani è il libro sulle storie e vita della gente del Casentino che sarà presentato venerdì 7 aprile alle ore 17,30 alla libreria Feltrinelli Point di Arezzo. In un’Italia rurale di fine Ottocento inizio Novecento, i giovani Luigi e Carla si innamorano, in un mondo dove i matrimoni combinati erano la norma. Vincenzo Valtriani ci regala uno spaccato di vita povera sui campi, raccontando paesaggi e personaggi realistici, tra finzione e ricordi di persone care all’autore. Egli sfrutta la vicenda dei due protagonisti per mostrarci il territorio casentino, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista naturalistico. Ne esce un ritratto di vita faticosa, ma al contempo soddisfacente. Era normale per i nostri nonni morire di malattia o di parto ed essere allo stesso tempo più connessi alla natura e godere dei momenti di festa, visto il duro lavoro per prendere dalla terra il necessario alla sopravvivenza. Non solo a noi lettori questo mondo e questo stile di vita appaiono troppo duri, ma anche al protagonista Luigi, che subisce il fascino della città con le sue lusinghe. Riuscirà a conciliare il sogno di andarsene con quello di passare la vita con Carla e mandare avanti l’attività di famiglia? Attraverso ampie digressioni, scopriamo anche altri aspetti della campagna e dei suoi personaggi, come la figura del medico condotto.