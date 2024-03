Una vetrina nazionale grazie a Sgarbi

SANSEPOLCRO

Vetrina prestigiosa per Sansepolcro, in nome di Piero della Francesca, sul settimanale Panorama. L’ultimo numero del noto periodico contiene infatti un approfondito servizio a cura di Vittorio Sgarbi (nella foto), dedicato a "Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana", la bella mostra nel cuore della Toscana che dalla prossima primavera delizierà i palati di visitatori e cultori dell’arte. Un percorso espositivo arricchito da una ventina di capolavori di Donatello, Beato Angelico, Luca Signorelli, Bartolomeo della Gatta e appunto Piero della Francesca, che si snoda fra Sansepolcro, Monterchi, Castiglion Fiorentino, Cortona e Citerna, costruendo la bellezza di un’epoca. Quattro le pagine di Panorama dedicate all’evento a firma di Vittorio Sgarbi, che è il curatore della mostra. Sgarbi che, fra le altre cose, scrive: "Piero, nato a Sansepolcro, dove restano i suoi capolavori: un vasto polittico e l’affresco memorabile con la Resurrezione di Cristo… siamo al centro del Rinascimento, tra intatti capolavori e altri che verranno, che qui sono nati. Una mostra in quattro luoghi bellissimi, senza spostare quadri, ma andandoli a cercare in un percorso circolare tra chiese e musei, camminando per antiche strade, fermandosi in locande, allungando lo sguardo verso perduti paesaggi". Da Sgarbi il consueto contributo di sapienza artistica e insieme una doppia promozione: quella di Sansepolcro e del suo indubbio patrimonio artistico e quella della mostra incentrata sul Rinascimento, altro evento sul quale investono ben cinque città e dal quale sperano di ottenere un importante ritorno dal punto di vista turistico. Con la "benedizione" di Sgarbi.