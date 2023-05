"Una vera doccia fredda" Il centrosinistra sotto choc

Nel centrosinistra si corre a leccarsi le ferite. C’è ancora da fare mente locale sulla debacle elettorale che ha visto il centrodestra conquistare il comune di Laterina Pergine per la prima volta nella sua storia. Michele Gragnoli, il candidato della lista #Insieme, preferisce rinviare ogni valutazione ad oggi: la sua linea era caratterizzata da una forte discontinuità rispetto alle amministrazioni precedenti. Alessio Ferrabuoi, sindaco di Laterina dal 1991 al 1998, commenta a caldo la disfatta del Pd e della sinistra nel comune unico. "Tutti eravamo consapevoli che ci saremmo trovati di fronte ad una sfida difficile da affrontare, ma non mi sarei aspettato un risultato di questa portata. Dopo la fusione tra i comuni di Laterina e Pergine si è venuta a creare una profonda spaccatura nella popolazione che non siamo stati in grado di comprendere fino in fondo. Ci sarà tempo per analizzare il voto, ma dai dati che emergono il centrosinistra in alcuni territori non è stato capace di ricucire un legame con la cittadinanza.

Nei mesi scorsi avevamo percepito una forte critica nell’operato dell’amministrazione uscente, ma la discontinuità incarnata dalla lista non è stata sufficiente". Per Ferrabuoi il centrosinistra unito resta comunque un valore aggiunto da non disperdere. "Mi auguro - ha aggiunto - che il gruppo nato attorno a Michele Gragnoli, prosegua la sua attività politica e che dall’opposizione possa dare un contributo importante alla nuova amministrazione".

Francesco Tozzi