Una trasmissione della chef Del Santo Programma innovativo

Un successo dopo l’altro, ora la chef Rossanina Del Santo (nella foto) sbarca in tv con una trasmissione tutta sua. Si chiama "A tavola liberi dai limiti" e verrà trasmessa su Alma Tv, il canale visibile sul 65 HD, che si occupa di cibo e viaggi. Le registrazioni delle puntate si terranno dal 12 al 15 in via Mincio ad Arezzo. Sarà un programma innovativo perché inclusivo, infatti le ricette pur senza glutine, senza lattosio e senza nichel, sono create per essere cucinate e mangiate con gusto da tutti.