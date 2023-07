Una teoria difesa ormai da sette anni

Erano i primi di ottobre del 2016 e Vittorio Sgarbi, anche allora in uno dei suoi tour in provincia, si fermò a Sansepolcro e si incollò al San Sebastiano. E di allora il lancio clamoroso sulal paternità di Piero della Francesca. in quell’occasione l’intuizione divise il mondo artistico, trovando anche chi non era d’accordo con lui. Ora ha rincarato la dose, giudicando inequivocabile l’attribuzione del dipinto. E stavolta il sindaco decide di andare fino in fondo, anche sull’eventuale nuova collocazione.