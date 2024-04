Una strada per Luzzi. Panatta: "Era unico"

di Matteo Marzotti

AREZZO

"Federico lo porto sempre nel cuore, l’ho visto bambino e poi crescere. Era un ragazzo di grande talento, e con un grande cuore". Parole di Adriano Panatta, uno dei migliori tennisti italiani, vincitore di una Coppa Davis nel 1976 che ieri mattina era impegnato ad Arezzo, al parcheggio Eden insieme a campioni come Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni per l’iniziativa "Un Campione per Amico" a cura di Banca Generali. "Arezzo intitolerà domani (oggi, ndr) una strada a Federico? Sono contento perchè ha lasciato il segno non solo come tennista ma come persona, era amato da tutti" risponde Panatta prima di tornare a intrattenere gli oltre 500 bambini che hanno potuto cimentarsi in una autentica palestra a cielo aperto. Rovesci ma anche passaggi, calci di rigore e non solo, passando dal tennis alla pallavolo, dal calcio al rugby. "Siamo entusiasti della risposta di Arezzo per questa prima tappa di Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Francesco Guidi, area manager Toscana - crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria, avvicinando i più giovani al tema del risparmio sostenibile".

Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Ghinelli e l’assessore allo sport Scapecchi. "L’immagine che Arezzo ha offerto – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – è stata molto edificante: i bambini che si sono divertiti sono stati circa 500, un numero non banale che dimostra come le singole scuole e l’ufficio scolastico provinciale abbiano aderito con entusiasmo. Una mattina a contatto con i campioni ha significato condividere quanto essi rappresentano e muovendo proprio dal connubio tra sport e valori morali, ricordo a tutti i giovanissimi partecipanti che il successo ambito non solo nella disciplina preferita ma anche nella vita dipenderà sempre e solo dal loro impegno". Da parte dell’assessore Scapecchi il ringraziamento anche ad Atam per aver contribuito alla realizzazione dell’evento, mettendo a disposizione il parcheggio, e alle società aretine coinvolte come Olmoponte Santa Firmina, Tennis Giotto, Club Arezzo e Vasari Rugby.