Una strada intitolata a Fanfani a Sansepolcro: Decisione bipartisan in Consiglio

Un atto doveroso nei confronti di una figura di elevato spessore, che nella città biturgense aveva vissuto e iniziato il suo percorso di formazione e dalla quale ha ricevuto la cittadinanza onoraria nel 1991. Sansepolcro intitolerà una strada o un luogo pubblico di rilievo ad Amintore Fanfani, storico, economista e politico che ha ricoperto quasi tutte le più importanti cariche dello Stato. L’ordine del giorno in proposito, presentato dal consigliere Laura Chieli di Fratelli d’Italia-Sansepolcro Futura, è stato approvato all’unanimità nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale.

"A Palazzo delle Laudi è stata scritta una bella pagina di storia locale – ha detto la Chieli – perché finalmente la città rende onore al grande statista e lo fa riconoscendo la grave mancanza che si è incresciosamente perpetrata per oltre mezzo secolo. Può sembrare incredibile, ma – davvero – la Sansepolcro che vide la famiglia Fanfani stabilirsi in un palazzo del centro storico quando Amintore era ancora solamente un bambino e dove i suoi genitori continuarono sempre a vivere e in cui ancora risiedono i nipoti… non ha mai provveduto ad intitolare alla sua persona una strada, un sito urbano, un ambiente, un plesso, una lapide o una statua commemorativa, a conferma che "nemo propheta in patria". Un tributo pubblico - questo - doveroso e dovuto, della cui assenza mi vergognavo profondamente come tanti miei concittadini".

Peraltro, Amintore Fanfani era rimasto sempre affezionato a Sansepolcro, alla pari della natìa Pieve Santo Stefano. Oltre a essere stato presidente del Consiglio dei ministri, del Senato e anche dell’Assemblea dell’Onu, nonché più volte ministro e segretario della Dc, Fanfani viene ricordato come uno dei padri della Costituzione (sua la formula dell’articolo 1: "L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro"), ma soprattutto come uno dei massimi statisti a livello internazionale e come una persona caratterizzata da onestà intellettuale e integrità morale. Anche per la sua terra, ricordiamo l’impegno in favore della diga di Montedoglio e del passaggio per Arezzo di A1 e ferrovia. "Ringraziamo tutti i capigruppo consiliari che, oltre al voto favorevole, hanno espresso totale corrispondenza di visione e di intendimenti nelle loro dichiarazioni", scrive Fratelli d’Italia nella sua nota.