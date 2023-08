Una strada in ricordo di Federico Luzzi C’è l’ok della giunta

Una via porterà presto il nome di Federico Luzzi, il campione di tennis prematuramente scomparso nel 2008 a soli 28 anni. Sarà in un tratto di viale Santa Margherita, poco prima di entrare in porta San Clemente. La proposta risale al 2019 e venne da parte dei consiglieri Meri Stella Cornacchini e Angelo Rossi. Adesso, dopo quasi tre anni, il via libera della giunta. E’ arrivato qualche giorno fa, ora la delibera passa nelle mani della prefettura per il rilascio delle autorizzazioni di legge.