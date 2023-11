Una stanza lontano dagli aguzzini. Spazio protetto per chi denuncia

"Una stanza tutta per sè" a Pieve Santo Stefano, dopo Arezzo, Cortona e Bibbiena. È il titolo del protocollo d’intesa sottoscritto tra Comando Generale dei Carabinieri e l’associazione Soroptimist International d’Italia per la "stanza rosa", ovvero un locale dedicato all’ascolto protetto delle vittime di violenza e dotato della logistica utile a eseguire indagini sulla violenza di genere. Arredi, suppellettili e tutte le componenti informatiche sono donate dalla Soroptimist International Italia. La stanza è stata inaugurata nella nuova sede della stazione dell’Arma dove Ilaria Lorenzini, presidente del club di Sansepolcro della Soroptimist International (e assessore ad Anghiari) ha donato alla Compagnia Carabinieri di Sansepolcro arredi e supporti informatici. La data per l’inaugurazione non è casuale.

"La speranza di tutti è quella che la stanza in questione non venga mai occupata", ha affermato come auspicio il sindaco Claudio Marcelli.

"Non estirperemo forse fino in fondo il fenomeno, ma qui le donne potranno aprirsi e raccontare tutto, sapendo di trovarsi in un luogo sicuro", ha sottolineato il colonnello Claudio Rubertà, comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo, presente alla cerimonia insieme al capitano Carmine Feola della Compagnia di Sansepolcro e al comandante della locale Stazione, maresciallo Gianluca Volpi.

Claudio Roselli