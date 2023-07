Una spesa tutta d’oro Costa ad ogni famiglia 267 euro più di prima E i consumi calano

di Alberto Pierini

I segni di frenata ci sono e lasciano perfino dei profondi segni, non sull’asfalto ma a tavola. Perché se confronti i prezzi di oggi con quelli di ottobre o novembre degli spiragli li trovi. Ma il quadro complessivo resta impietoso.

E a dipingerlo è come al solito la Coldiretti. Dall’inizio della guerra ha scatenato i suoi esperti a disegnare il trend della spesa. E ha seguito passo un ascensore eternamente verso l’alto. Almeno fino a tutto o quasi il 2022.

Ora tira le fila. E dà una sintesi che spiega perché tra i carrelli girino tanti musi lunghi. L’aumento di spesa nella nostra provincia è di 267 euro. Che tra averli o non averli fa una bella differenza.

E l’altra faccia della luna mostra anche un robusto calo di consumi. Il taglio degli acquisti è del 4,7%: in questo caso è un dato complessivo della Toscana ma che riflette, dicono i ricercatori, quello generale.

E che ha un peso forse anche sulle vacanze. I movimenti turistici vanno, evidentemente anche le famiglie cominciano a tirare la cinghia sul pane e sul companatico invece che sul mare.

Ma torniamo ai confronti. Il dato mette in bilancia i primi cinque mesi del 2023 e i primi cinque del 2022. E forse questo spiega come mai sia tanto in aumento. La guerra era scoppiata il 24 febbraio: da lì è partita una spirale di aumenti a tutto campo. C’è chi continua a chiedersi quanto sia stato reale e quanto no: ma il dato resta. E quei primi due mesi ancora fuori dall’effetto conflitto potrebbero allargare la forbice tra le due stagioni.

Ma non basta a spiegare tutto. E’ la stessa Coldiretti, spolverando il dito verde che è nella sua natura sociale, a spiegare il fenomeno con altre cause. Una è il maltempo. Che nel momento della frenata dei prezzi sta riuscendo a farli lievitare di nuovo, per motivi che travalicano qualunque motivo internazionale. Le coltivazioni soffrono e la tasca anche. La bilancia è fatta davvero sui generi essenziali: pane, pasta, frutta, verdura, acqua. Per non dire olio e farina, che poi nei mesi della guerra, per qualcuno infrangibile ai servizi Tv esplosa soprattutto nel carrello, sono stati due dei prodotti a lievitare di più, con ritmi a doppia cifra.

Il risultato è quello che viene fotografato non solo dalle analisi su base Istat ma anche dalle code alla Caritas o agli enti di servizio. Cinque famiglie su dieci ritengono la propria situazione economica peggiorata rispetto al 2022. Dato confermato proprio dai rapporti sulla povertà: che vanno più in là. E misurano in una famiglia su dieci quella che non riesce più ad arrivare alla fine del mese.

E’ vero, c’è chi sta peggio. A Grosseto la differenza sulla spesa è addirittura di 355 euro, 65 più della media regionale. Siena non è lontana, segna 350. Nella Toscana del sud vantiamo una improbabile bandiera: e sopra i 300 euro ci sono anche Livorno, Massa Carrara e Pisa. Ma il mal comune non è mezzo gaudio.

Anche perché a pesare c’è probabilmente un livello di prezzi che già nel 2022 dalle nostre parti era già alto. Sempre la Coldiretti aveva infatti indicato Arezzo nei primi mesi come una delle dieci città italiane a maggior peso di inflazione. Il tutto scatena una corsa agli sconti infinita, fa salire gli affari dei discount per penalizzare gli altri. E l’ultimo chiuda il carrello.