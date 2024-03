Una settimana per celebrare la donna

Foiano è donna. Un’intera settimana di appuntamenti e celebrazioni, così la città del Carnevale si prepara alla Giornata Internazionale della Donna. "Dal 2 al 10 marzo sono in programma mostre e spettacoli che mettono al centro la figura femminile - racconta Elena Bigliazzi assessore alle pari opportunità - abbiamo lavorato mettendo assieme le competenze di vari assessorati, dalla cultura al sociale, per costruire un cartellone interessante ma soprattutto di assoluto valore etico". Il centro del programma sarà la mostra d’arte contemporanea ospitata nella Galleria Furio del Furia che vedrà assieme ben 130 artiste donne provenienti da tutta Italia. Ognuna con una sua interpretazione della figura femminile partendo da una famosa poesia del William Shakespeare "In piedi, signore, davanti ad una donna". Le iniziative proseguiranno poi nel fine settimana tra il 9 ed il 10 marzo con due spettacoli. "Anche in questo caso - prosegue Bigliazzi - abbiamo deciso di proporre visioni femminili. Sabato 9 alle ore 17.30 nella Sala Furio del Furia ritorna la nostra concittadina, attrice Chiara Foianesi con uno spettacolo scritto ed interpretato da lei che si chiama "Vietato invecchiare" , mentre domenica 10 marzo alle ore 17 nella Sala Carbonaia è in programma lo spettacolo "Io credo nell’amore" scritto e interpretato dai ragazzi e ragazze che frequentano il progetto Viva - Vita Indipendente Valdichiana e Dopo Di Noi Valdichiana."La regia è di Antonella Ganino. Al flauto traverso Simona Guerra, al violino Lucrezia Tanganelli.