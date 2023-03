Una serie a teatro Dalla Tv chiusura al "Virginian"

di Angela Baldi

La prima serie tv con epilogo a teatro sbarca al Virginian. Dopo il fuori stagione in compagnia di Nino Formicola, il teatro di via de’ Redi torna alla sua programmazione con uno spettacolo del cartellone "Nuovi Inizi". Stasera alle 21, il sipario si alza su "Showtime", una tragedia moderna per la produzione firmata e interpretata da Luca Cicolella e Igor Cherici, frutto di un originale esperimento creativo. "Come in tutte le tragedie l’antefatto è fondamentale – spiegano gli autori – In questo caso, l’antefatto è una miniserie di 5 episodi, che farà appassionare il pubblico ai personaggi di una storia, che sul palco prende una piega inaspettata. Una storia di onore e vendetta, scatenata da un mistero che nasconde differenze culturali tanto profonde quanto paradossalmente simili".

"Siamo felici di ospitare uno spettacolo così originale – spiega l’attore aretino Daniele Marmi, presidente della Filostoccola – ‘Showtime’ è nato con l’obiettivo di riavvicinare, attraverso la fruizione digitale il pubblico al mondo del teatro. Sui canali social de La Filostoccola potrete trovare un Qr code da scansionare per vedere la serie tv online, prima o dopo l’evento teatrale, senza perdere la fruibilità della storia".

Prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e dalla Fondazione Garaventa, "Showtime" narra le vicende di Adrian, un giovane uomo albanese disposto a tutto per vendicare l’onore della sua famiglia attraverso la "gjakmarrja", la vendetta di sangue prevista dall’antico codice Kanun. Suo fratello Arber è stato assassinato in Italia da Vittorio, facoltoso e noto imprenditore, che viene scagionato per legittima difesa sostenendo che Arber fosse un ladro, introdottosi nella sua proprietà. Adrian sostiene motivazioni differenti sull’innocenza del fratello, vittima di ingiustizie e caporalato. Così, Adrian rapisce Filippo, influencer e figlio di Vittorio, costringendolo ad ammettere la colpevolezza del padre sui social, in diretta nazionale. Ma proprio mentre il confronto si consuma in onda davanti a migliaia di spettatori, Filippo rivela la ancor più sconvolgente verità sull’accaduto. Per info e prenotazioni: 3343385046.