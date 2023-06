Una serata insieme ai campioni La città celebra il magico triplete

SANSEPOLCRO

La serata dei campioni. Domani a Sansepolcro, a partire dalle 18, si terrà "La Festa dei Campioni", un evento organizzato nella città pierfrancescana per festeggiare le squadre maschili che hanno ottenuto il passaggio di categoria nel basket, nel calcio e nella pallavolo, ma anche quella femminile del calcio a cinque. Un magico triplete maschile, difficile da ripetere, una tripletta storica grazie alla Dukes Basket, promossa in serie C, al Sansepolcro calcio che è tornato in serie D e alla New Volley che approda, dopo aver battuto Spoleto, in serie B. A loro le splendide ragazze del calcio a cinque. L’evento è previsto in piazza Torre di Berta, mentre alle 19 partirà da piazza Garibaldi un corteo guidato dalla Filarmonica del Perseveranti di Sansepolcro che accompagnerà le squadre che hanno trionfato nei loro sport lungo le strade del centro storico di Sansepolcro.

La cerimonia di premiazione delle società avverrà tra le 19,30 e le 20 in piazza Torre di Berta, mentre alle 21 comincerà la tanta musica da Porta Romana a Porta Fiorentina. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Commercianti Centro storico, I Citti del fare, la Filarmonica dei Perseveranti e Avis Sansepolcro e rappresenta un’importante occasione per essere accanto a chi ha portato nuovamente avanti il nome di Sansepolcro nello sport, celebrando, al tempo stesso, l’impegno e il lavoro delle società biturgensi.

Fabio Patti