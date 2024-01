Una scuola più green. Un milione di euro per i lavori energetici

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Una cittadina sempre più green. Partiranno a breve i lavori per l’efficientamento energetico della scuola elementare di Bibbiena. L’intervento è già stato appaltato e il cantiere aprirà nei prossimi mesi. Si tratta di un investimento da un milione di euro che segue e completa tutti gli altri interventi fatti dall’amministrazione su immobili comunali di questo tipo e con questa finalità. "Una sfida che abbiamo accolto e vinto a tutela delle future generazioni - dice il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli - Ce lo chiede l’Unione Europea, ma soprattutto ce lo impone il nostro ruolo di amministratori, ossia quello di governare il presente per garantire un futuro di prosperità tutelando il nostro pianeta. Per questo motivo in questi anni abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli immobili comunali per renderli efficienti energeticamente. Il che significa meno sprechi e meno impatto sull’ambiente circostante".

Con queste parole il primo cittadino di Bibbiena parla di un’operazione che vedrà la sua completa realizzazione in questo anno e che ha coinvolto un numero importante di immobili di proprietà comunale ovvero scuole e luoghi dello sport. E adesso appunto anche la scuola elementare di Bibbiena. "L’intervento partirà nei prossimi mesi - spiega Vagnoli - abbiamo deciso di farlo slittare un po’ in avanti per evitare sovrapposizione con il lavoro di costruzione della nuova palestra. Si tratta di un’operazione di efficientamento energetico da un milione di euro che segue altri importanti interventi, come quello sulle scuole medie di Bibbiena, la piscina e pala tennis già completati, la scuola elementare di Soci che partirà nei prossimi mesi, oltre al palazzo comunale".

Operazioni di efficientamento energetico che si sono affiancate ad altri importanti interventi pubblici che sono andati nella direzione di una mitigazione dell’impatto ambientale. "Abbiamo completato la ciclopista Bibbiena-Camaldoli per un utilizzo ovviamente turistico, ma anche di mobilità dolce e sostenibile - conclude Vagnoli - abbiamo realizzato ex novo o riqualificato molte aree verdi del nostro territorio e recuperato il bosco urbano di Casina con un collegamento di viabilità dolce interno che da Bibbiena Stazione porta fino al centro storico. Un polmone verde di grande valore".