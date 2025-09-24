Una relazione segreta e i soldi inviati. Quelle promesse mai mantenute

PIEVE SANTO STEFANOUn attaccamento forte, quello che Paola Casali provava per il conterraneo siciliano che vive da oramai diversi lustri a Pieve Santo Stefano. Per dirla in altre parole, aveva perso la testa per questo uomo, che gli aveva promesso amore. Il matrimonio della donna era già un capitolo chiuso, per cui Paola in cuor suo pensava – e soprattutto sperava – che il 60enne lasciasse la moglie per andare a vivere con lei. E pare che lui l’avesse rassicurata sotto questo profilo. Parole che Elena e Marika, le due figlie di Paola, avevano pronunciato in un’altra puntata della trasmissione "Chi l’ha Visto?" (nella foto), andata in onda su Rai Tre nel marzo del 2024. Elena e l’avvocato Antonio Cozza, uno dei legali di Paola Casali, erano ospiti in studio e hanno risposto alle domande della conduttrice Federica Sciarelli, sugli ultimi sviluppi di un caso riaperto nel 2021 proprio a seguito delle insistenze delle figlie e ora arrivato a una fase che potrebbe essere quella cruciale. Sempre nel corso della stessa puntata – oltre che ripercorrere le varie fasi della vicenda, con le figlie dapprima irritate per il comportamento di una madre che non si era fatta più viva e poi scioccate dalla tesi del Gip di Agrigento, a parere del quale sarebbe "morta di morte violenta" – è stato puntato l’accento sulla generosità di Paola, che a lui avrebbe continuamente spedito somme di denaro anche ingenti per l’acquisto di un camion, probabilmente necessario per il suo lavoro.

Anche quando l’ultima volta si sarebbero visti a Licata per festeggiare San Valentino con qualche giorno di ritardo (era appunto il 20 febbraio), Paola avrebbe avuto appresso 5mila euro da consegnare a lui. Non solo: Elena, nella parte finale dello spazio dedicato alla scomparsa della madre, ha anche aggiunto di aver trovato in un ripostiglio diversi vaglia postali che certificavano l’elargizione delle somme. Cosa possa essere avvenuto quel giorno di circa 15 anni fa non è dato saperlo e dovranno ricostruirlo gli inquirenti, non dimenticando che nello scenario di allora sarebbe nel frattempo comparsa una terza donna (dopo la moglie e Paola) con la quale l’uomo avrebbe intrecciato un altro rapporto sentimentale, anche se la diretta interessata ha subito smentito.

Claudio Roselli